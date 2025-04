Belleri a LSC: «La Lazio deve avere una mentalità positiva, può ancora agguantare il quarto posto. La Lotta Champions è aperta». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Belleri a LSC sulla Lazio di Baroni.

PAROLE– «Come si supera la delusione dopo l’uscita dall’Europa League? Quando si vince bisogna godersi il momento e ripartire subito dal giorno dopo, con una sconfitta è difficile. La Lazio deve avere una mentalità positiva, può ancora agguantare il quarto posto »

GENOA– « Ha 39 punti, non ha più nulla da chiedere al campionato e magari scendono in campo più spensierati. Ma se non entri concentrato, queste partite diventano complicate. Ti stai giocando la stagione, devi entrare concentrato e incanalare la partita verso il binario giusto»

CALENDARIO E LOTTA SCUDETTO– «Formula particolare, può essere interessante ai fini dello spettacolo. La lotta Champions è aperta, anche per la salvezza, ma come per lo scudetto. Inter e Napoli? Non credo che l’Inter perderà lo scudetto. A Bologna un passo falso inaspettato, ma credo che nella testa di Inzaghi ci sia l’intenzione di vincere tutto »

PELLEGRINI E TAVARES– «Ottimo giocatore, straripante a volte. Ha questa corsa e questo cross che è molto importante. Dimarco dimostra come un cross fatto bene dia grandi opportunità. Sta facendo bene. Peccato per Nuno Tavares, se avesse recuperato sarebbe diventato determinante nel finale di campionato »

MANDAS– «Ha la possibilità di crescere ancora tanto, è un 2001 e sarà il futuro della Lazio. Sta facendo bene. Sia lui che Provedel sono portieri importanti, poi il portiere è un ruolo delicato »