Belahyane: «Felicissimo per la convocazione ricevuta dal Marocco! Spero di riuscire a giocare almeno qualche minuto»

Reda Belahyane, giocatore della Lazio, sarà impegnato con il Marocco! Una chiamata che arriva dopo tanto tempo: le parole

Il ritorno in Nazionale rappresenta un momento speciale per Reda Belahyane. Il giocatore della Lazio è stato nuovamente convocato dal Marocco a distanza di due anni dall’ultima chiamata e ha raccontato tutta la propria emozione attraverso i canali ufficiali della Federazione marocchina. Una nuova opportunità per lui, protagonista di un ottimo avvio di stagione e ora pronto a rimettersi a disposizione della propria selezione!

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Belahyane e il ritorno in Nazionale

«Ho scoperto la convocazione più tardi rispetto agli altri perché in quel momento ero impegnato ad allenarmi. È stata la mia famiglia a comunicarmelo e la notizia mi ha reso davvero felice. Prima di questa avevo ricevuto soltanto altre due convocazioni, quindi tornare a vestire la maglia del Marocco è stata una sensazione davvero speciale».

Belahyane e l’obiettivo con il Marocco

Il centrocampista della Lazio non nasconde, inoltre, la volontà di ritagliarsi spazio durante gli impegni internazionali, mettendo a disposizione della squadra le proprie caratteristiche.

«Spero di riuscire a giocare almeno qualche minuto e di poter dare il mio contributo al gruppo. Credo di poter essere utile soprattutto grazie alla mia intensità, alla grinta e alle caratteristiche fisiche. Voglio anche ringraziare tutti i tifosi per il sostegno che ci hanno sempre dimostrato: lavoreremo al massimo per continuare a regalare loro soddisfazioni».

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Belahyane, una nuova occasione

Il ritorno in Nazionale arriva dunque in un momento particolarmente positivo per Belahyane, che ha conquistato spazio e fiducia nella Lazio di Gennaro Gattuso. La convocazione con il Marocco rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso intrapreso dal centrocampista.