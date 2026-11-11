Tavares rischia un mese di stop! Il derby con la Roma nel mirino: le ultime sull’infortunio

Nuno Tavares alle prese con una lesione muscolare dopo la trasferta di Napoli. Il portoghese potrebbe restare fuori per 3-4 settimane e punta al recupero per il derby del 13 dicembre. Le novità sugli altri infortunati biancocelesti

La sosta per le Nazionali arriva nel momento giusto per la Lazio, ma soprattutto per Nuno Tavares. Il terzino portoghese, fermatosi in occasione della trasferta contro il Napoli, deve fare i conti con una lesione muscolare che rischia di tenerlo lontano dal campo per circa un mese. Il grande obiettivo è il derby contro la Roma del 13 dicembre, anche se al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero. Una brutta notizia per Gennaro Gattuso, che perde uno dei giocatori più importanti per la spinta offensiva sulla fascia sinistra proprio mentre la squadra cerca di difendere il primato in classifica.

Lazio, Nuno Tavares rischia 3-4 settimane di stop: il derby è l’obiettivo

L’infortunio di Nuno Tavares potrebbe costringere il portoghese a fermarsi per tre o quattro settimane. La Lazio ha confermato la natura muscolare del problema, senza però fornire indicazioni precise sull’entità della lesione. Sarà quindi l’evoluzione del percorso riabilitativo a chiarire quando il giocatore potrà tornare a disposizione.

Il terzino era stato inizialmente preso in carico dallo staff medico della Nazionale portoghese, ma è successivamente rientrato a Roma, non essendo nelle condizioni di rispondere alla convocazione.

Adesso proseguirà il recupero a Formello, con la speranza di tornare disponibile per la stracittadina del 13 dicembre. Una data che rappresenta un obiettivo, non una previsione definitiva. Molto dipenderà dalla risposta del muscolo alle terapie e dalla possibilità di riprendere gradualmente gli allenamenti senza rischiare ricadute.

Lazio, l’assenza di Tavares pesa sulle scelte di Gattuso

Per Gattuso, perdere Tavares significa rinunciare temporaneamente a un giocatore difficile da sostituire per caratteristiche. Il portoghese non è soltanto un terzino chiamato a difendere la propria corsia. La sua capacità di accelerare con il pallone, guadagnare metri e accompagnare l’azione permette alla Lazio di creare situazioni offensive anche quando gli avversari riescono a chiudere gli spazi centrali.

Basti pensare al gol realizzato contro il Monza, con una conclusione dalla distanza che aveva mostrato quanto possa essere pericoloso anche quando decide di accentrarsi. La sua assenza costringerà il tecnico a trovare soluzioni differenti sulla sinistra.

Non necessariamente peggiori, ma inevitabilmente diverse. Senza la velocità e la forza fisica di Tavares, la Lazio potrebbe dover cercare maggiore collaborazione tra esterno offensivo, mezzala e terzino per sviluppare la manovra su quella fascia. Il calendario offrirà qualche giorno per lavorarci, ma la perdita del portoghese resta un problema concreto.

Lazio, anche Sutalo ai box: da valutare il recupero per la Roma

La trasferta di Napoli ha lasciato conseguenze anche per Josip Sutalo, costretto ad abbandonare il campo sorretto dai compagni. Anche per il difensore si parla di un problema muscolare, ma gli accertamenti strumentali previsti per oggi dovranno chiarire l’entità dell’infortunio.

La sua presenza nel derby contro la Roma è quindi in dubbio. La prudenza è necessaria soprattutto considerando quanto accaduto ad altri giocatori biancocelesti durante questa stagione.

Adam Marusic e Nicolò Rovella, alle prese con problemi fisici, hanno impiegato circa due mesi prima di tornare a disposizione.

Non significa che Tavares e Sutalo dovranno affrontare tempi analoghi, perché ogni lesione presenta caratteristiche differenti. È però un precedente che invita a non accelerare i recuperi soltanto per rispettare una data sul calendario.

Lazio, cresce l’ottimismo per Zaccagni: le ultime condizioni del capitano

Tra le notizie meno preoccupanti c’è invece quella relativa a Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste era stato fermato da un problema alla coscia, ma gli approfondimenti hanno permesso di escludere che l’edema fosse provocato da una lesione muscolare importante.

Una circostanza che alimenta l’ottimismo sulle possibilità di recupero. Naturalmente, anche in questo caso sarà necessario procedere per gradi, valutando le condizioni del giocatore prima di aumentare i carichi di lavoro. Per Gattuso, ritrovare Zaccagni rappresenterebbe una risorsa preziosa, soprattutto in un momento in cui gli infortuni stanno riducendo le alternative disponibili sulle corsie esterne.

Lazio, Gudmundsson verso il rientro: sabato il test contro il Mġarr United

La sosta potrebbe favorire anche il recupero di Albert Gudmundsson, fermo dopo l’infortunio alla spalla sinistra. L’islandese è atteso da un passaggio importante nel percorso di riavvicinamento alle partite ufficiali.

Sabato 14 novembre, alle ore 11, la Lazio affronterà a Formello il Mġarr United, formazione della seconda divisione maltese. L’amichevole dovrebbe permettere a Gudmundsson di mettere nelle gambe circa 30-40 minuti, utili per verificare le sue condizioni dopo il periodo di inattività.

L’obiettivo del giocatore è tornare tra i convocati per la partita contro il Lecce, alla ripresa del campionato. Il test servirà quindi a valutare non soltanto la condizione atletica, ma anche la risposta della spalla alle situazioni di gioco.

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Lazio, Gattuso prepara la ripresa tra doppie sedute e recuperi

Nel frattempo, Gattuso ha concesso alla squadra tre giorni di riposo dopo la trasferta di Napoli. La ripresa degli allenamenti è prevista per giovedì 12 novembre, con due giornate di lavoro intenso tra giovedì e venerdì, prima dell’amichevole di sabato. Il tecnico dovrà naturalmente fare i conti con le assenze dei nazionali, mentre lo staff medico seguirà da vicino i giocatori infortunati.

La situazione più delicata resta quella di Nuno Tavares, per il quale il conto alla rovescia verso il derby è già cominciato. La Lazio non ha intenzione di correre rischi inutili, soprattutto dopo aver già affrontato stop muscolari particolarmente lunghi in questa prima parte di stagione.

Il 13 dicembre resta la data cerchiata in rosso, ma la priorità sarà recuperare il portoghese nelle migliori condizioni possibili. Perché ritrovare Tavares in tempo per la Roma sarebbe certamente importante. Ritrovarlo senza il rischio di perderlo nuovamente, però, lo sarebbe ancora di più.