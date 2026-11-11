Lazio, doppia tegola per Gattuso! Sutalo e Tavares ko: ecco quante partite salteranno e quando potrebbero tornare

Gennaro Gattuso perde due titolari importanti per la ripresa del campionato: lesioni per Josip Sutalo e Nuno Tavares. Entrambi salteranno Lecce e Torino

La Lazio deve fare i conti con una doppia notizia negativa durante la sosta per le Nazionali. Gennaro Gattuso, reduce dall’ottimo avvio di stagione dei biancocelesti, sarà costretto a rinunciare a due elementi importanti del proprio reparto difensivo. Si tratta di Josip Sutalo e Nuno Tavares, entrambi alle prese con problemi muscolari che li terranno lontani dal terreno di gioco per diverse settimane.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due calciatori hanno riportato una lesione e dovranno osservare un periodo di stop stimato intorno alle tre settimane. Una situazione che complica i programmi dell’allenatore, chiamato a preparare la ripresa del campionato con alcune assenze pesanti.

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Sutalo e Tavares saltano Lecce e Torino!

Le condizioni di Sutalo e Tavares rappresentano una delle principali preoccupazioni dello staff tecnico biancoceleste. Entrambi saranno indisponibili per la sfida contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico.

Le assenze dovrebbero prolungarsi anche alla successiva partita contro il Torino, costringendo Gattuso a rivedere le proprie scelte. Il tecnico dovrà individuare le alternative più adatte per mantenere gli equilibri della squadra, cercando di limitare le conseguenze di questa doppia indisponibilità.

Gattuso sfrutta la sosta per trovare nuove soluzioni

La pausa dedicata agli impegni delle Nazionali permetterà a Gattuso di lavorare a Formello con i calciatori rimasti a disposizione. L’obiettivo sarà preparare al meglio la ripartenza, prestando particolare attenzione all’organizzazione difensiva.

L’assenza contemporanea di Sutalo e Tavares obbligherà infatti l’allenatore a intervenire su due posizioni della retroguardia. Una situazione delicata per una formazione che, dopo undici giornate di Serie A, è ancora imbattuta grazie a nove vittorie e due pareggi.

Lazio, quando tornano Sutalo e Tavares? La possibile data del rientro

Le prime indicazioni sui tempi di recupero lasciano intravedere uno scenario abbastanza preciso. Gattuso spera di riavere entrambi i difensori a disposizione durante la prima settimana di dicembre, anche se molto dipenderà dall’evoluzione dei rispettivi problemi muscolari. Lo staff medico della Lazio seguirà quotidianamente le condizioni dei due giocatori, valutando i progressi e stabilendo quando potranno riprendere gradualmente il lavoro sul campo.

La priorità sarà evitare recuperi affrettati che potrebbero compromettere ulteriormente la disponibilità dei calciatori. Per il momento, dunque, Sutalo e Tavares sono destinati a saltare almeno i prossimi due impegni di campionato, con l’obiettivo di tornare protagonisti nel mese di dicembre.