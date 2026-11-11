I ifosi tornano all'Olimpico per il derby con la Roma! Al via la prelazione, poi l'esodo a Milano per la Supercoppa

Lazio, dopo mesi di protesta contro Lotito e sostegno alla squadra in trasferta, i tifosi biancocelesti si preparano a riempire nuovamente l’Olimpico per il derby del 13 dicembre. Dal 22 dicembre appuntamento a San Siro per la finale di Supercoppa contro l’Inter

Due date, due appuntamenti che promettono di riportare migliaia di tifosi della Lazio sugli spalti. Il 13 dicembre ci sarà il derby contro la Roma all’Olimpico, mentre il 22 dicembre i biancocelesti affronteranno l’Inter a San Siro nella finale di Supercoppa italiana. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dalla contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito e dalla scelta di disertare le partite casalinghe, il popolo laziale si prepara a vivere due serate particolarmente attese. La protesta non è stata abbandonata, ma la stracittadina rappresenta un’eccezione annunciata da tempo.

Lazio Roma, oggi parte la prelazione per il derby: quasi 30mila tifosi coinvolti

La prima scadenza importante riguarda proprio la vendita dei biglietti per il derby. Oggi, 11 novembre, alle ore 10, si apre la fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione. Sono 29.918 i sostenitori che potranno usufruire di questa possibilità, con una finestra di acquisto che resterà aperta fino alle 23:59 di domenica 15 novembre. Una fase particolarmente attesa, considerando che il derby è stato escluso fin dall’inizio dalla protesta contro la società.

I tifosi avevano infatti chiarito già durante l’estate che, pur mantenendo la propria posizione nei confronti della dirigenza, non avrebbero rinunciato alla stracittadina.

Per questo motivo, la risposta alla prevendita potrebbe essere molto diversa rispetto a quella registrata nelle precedenti iniziative commerciali. Il Pack 3, comprendente anche le sfide contro Lecce e Atalanta, aveva fatto registrare circa 3.500 adesioni. Un numero che racconta quanto la contestazione abbia inciso sulla presenza del pubblico nelle partite casalinghe.

Lazio, la protesta contro Lotito continua: il derby resta un’eccezione

Il ritorno all’Olimpico non deve essere interpretato automaticamente come la conclusione della protesta.

La posizione di una parte consistente della tifoseria organizzata nei confronti della presidenza Lotito rimane distinta dal sostegno alla squadra.

È proprio questa la particolarità della stagione biancoceleste. Mentre la formazione di Gennaro Gattuso ha conquistato il primo posto in classifica attraverso risultati straordinari, l’Olimpico ha spesso presentato ampi settori vuoti.

Un contrasto evidente rispetto a quanto accaduto lontano da Roma, dove i tifosi hanno continuato a seguire la Lazio con numeri importanti, riempiendo i settori ospiti e accompagnando la squadra nelle trasferte.

Il derby rappresenta dunque una scelta precisa: tornare a sostenere i biancocelesti in una delle partite più sentite dell’anno, senza che questo implichi necessariamente un cambiamento di giudizio sulla gestione societaria.

Lazio Inter, Supercoppa a San Siro: attesi fino a 35mila tifosi biancocelesti

Il secondo grande appuntamento arriverà appena nove giorni dopo la stracittadina. Il 22 dicembre, la Lazio sarà impegnata a San Siro contro l’Inter nella finale di Supercoppa italiana. Per l’occasione è previsto un importante afflusso di sostenitori dalla Capitale.

Le stime parlano di 30-35mila tifosi laziali pronti a raggiungere Milano per assistere alla sfida. L’impianto milanese, che dispone di circa 77mila posti, dovrebbe essere suddiviso equamente tra le due tifoserie.

La vendita dei biglietti prenderà il via all’inizio della prossima settimana, con modalità e disponibilità che saranno fondamentali per organizzare la trasferta.

La prospettiva di vedere decine di migliaia di sostenitori biancocelesti a San Siro conferma quanto il legame con la squadra sia rimasto forte nonostante la contestazione. E la possibilità di conquistare un trofeo contro l’Inter aggiunge ulteriore interesse a una partita che potrebbe rappresentare uno dei momenti più importanti della stagione.

Lazio, l’11 novembre il ricordo di Gabriele Sandri a Piazza della Libertà

La giornata di oggi, tuttavia, non sarà dedicata soltanto ai biglietti del derby. L’11 novembre è anche l’anniversario della morte di Gabriele Sandri, il tifoso laziale ucciso nel 2007.

Per ricordarlo, questa sera è previsto un appuntamento a Piazza della Libertà, luogo profondamente legato alla storia biancoceleste perché proprio lì, il 9 gennaio 1900, venne fondata la Lazio. L’iniziativa coinciderà con la riapertura della piazza dopo gli interventi di ristrutturazione.

Durante la serata verrà proiettato “Libertà”, un cortometraggio realizzato dai tifosi biancocelesti per rendere omaggio alla società e alla sua storia. Un momento che unisce memoria, appartenenza e identità, indipendentemente dalle vicende sportive e societarie del presente.

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Lazio, dall’Olimpico a San Siro: dicembre può riportare il pubblico al centro della stagione

Il calendario propone dunque due occasioni molto diverse, accomunate dalla possibilità di vedere nuovamente una grande partecipazione biancoceleste. Il derby del 13 dicembre rappresenterà il ritorno all’Olimpico per molti sostenitori che hanno scelto di non assistere alle precedenti partite casalinghe.

La finale di Supercoppa del 22 dicembre, invece, offrirà l’occasione di accompagnare la Lazio in una sfida che mette in palio un trofeo. Nel frattempo, la squadra di Gattuso continua a occupare il primo posto in Serie A, con l’Inter distante appena un punto. Il rendimento sul campo e la contestazione sugli spalti hanno seguito percorsi differenti durante questi primi mesi di campionato.

Dicembre potrebbe offrire un’immagine diversa: una Lazio protagonista sul terreno di gioco e decine di migliaia di tifosi pronti a sostenerla dal vivo.

Per capire se il ritorno all’Olimpico resterà limitato al derby oppure rappresenterà l’inizio di una fase nuova bisognerà attendere. Una cosa, però, è già evidente: la passione dei tifosi biancocelesti non si è mai fermata. Ha semplicemente scelto, finora, luoghi e modi differenti per manifestarsi.