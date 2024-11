Bazzani: «Tavares assenza pesante. Il Bologna può mettere in difficoltà la Lazio, ecco perché»

Fabio Bazzani, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così della sfida di domenica sera tra Lazio e Bologna

Intervenuto ai microfoni di Radio Nettuno Bologna, Fabio Bazzani ha parlato così del match di domenica sera tra Lazio e Bologna:

PAROLE – «Le assenze della Lazio sono pesanti, quella di Tavares soprattutto, Pedro non sta bene, Castellanos arriva tardi dalla nazionale e dunque anche Baroni avrà i suoi problemi da sistemare. Il Bologna può vincere in qualsiasi campo, perché oggi c’è una testa diversa e una classifica diversa rispetto a prima. Non bisogna porsi dei limiti. Sicuramente non è una partita facile, ma non firmerei un pareggio. Il Bologna può mettere in difficoltà la Lazio e pensare di vincere».