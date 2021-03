Bayern Monaco Lazio, Paganin: «Si impara da queste partite»

Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il match di stasera tra Bayern Monaco e Lazio

L’ex giocatore di Inter e Atalanta, Massimo Paganin, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla stagione della Lazio e sul match contro il Bayern Monaco.

Le sue parole: «Affrontare squadre di livello superiore ti fa crescere e imparare dai tuoi limiti, fa parte di un percorso. Prendere 4 gol può sembrare un disastro, ma succede quando i giocatori vengono spinti al massimo. In situazioni normali certi errori non vengono commessi, bisogna giocare a viso aperto senza arroccarsi in difesa».