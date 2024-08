Baroni a Dazn: «C’è da LAVORARE, ma la prestazione mi fa CONTENTO. Castellanos può MIGLIORARE sotto questi aspetti»

Marco Baroni ha parlato a Dazn dopo il match tra la Lazio e il Venezia: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Dazn, dopo Lazio-Venezia, è intervenuto Marco Baroni.

INIZIO IN SALITA – «Come inizio non ci siamo fatti mancare niente, però va bene perchè avevo chiesto alla squadra, che tra l’altro ringrazio per l’impegno, una grande partecipazione e atteggiamento. Queste cose le ho viste. Un grazie anche al pubblico per l’accoglienza. C’è da lavorare, ma sono partite non facili, specialmente quando partono così. Bisogna velocizzare la manovra, principalmente mi serviva questo atteggiamento».

REAZIONE RABBIOSA – «Dobbiamo essere aggressivi, cercare di comandare il gioco e la squadra lo ha fatto. Abbiamo trovato i ricevitori nelle zone giuste, qualche volta però la squadra ha la tendenza di rimanere sulla zona chiusa. Oggi sono contento della prestazione, c’è lavoro da fare ma questa squadra ha margini di miglioramento importanti».

CASTELLANOS – «L’importante è dare fiducia. I giocatori solo quando ce l’hanno possono rispondere sul campo. L’anno scorso c’era un signor attaccante che non gli dava spazio, quest’anno se l’è conquistato col lavoro fatto in ritiro. Deve essere più cattivo e deve crescere, ma questo un po’ tutta la squadra che deve attaccare con cattiveria dentro l’area».