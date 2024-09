Baroni a LSC: «NON è facile partire SEMPRE sotto. La sosta al momento GIUSTO, la Lazio...»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio contro il Milan: le dichiarazioni

Marco Baroni, ai microfoni di LSC, ha analizzato il pareggio tra la sua Lazio e il Milan.

LE PAROLE – «Siamo partiti molto bene,con il giusto atteggiamento. Poi dopo nove minuti alla prima palla in area ci hanno fatto gol e non è facile perché in queste gare siamo partiti sempre sotto. Abbiamo fatto un secondo tempo importante, sono contento, la squadra è rientrata come avevo preparato la gara con coraggio e determinazione. I due attaccanti hanno fatto gol entrambi ma a parte questo c’è stato un lavoro di tutta la squadra. Nuno Tavares andava lanciato un po’ come la squadra, il calcio che vogliamo proporre è questo: un calcio dinamico spirito di sacrificio e compattezza. Nuno non giocava una gara intera da febbraio ma a un giocatore così ho detto: “Vai in campo e divertiti”, non voglio dire solo bravo a lui ma bravi tutti. Ci sono presupposti di crescita. La sosta arriva in un momento importante perché ci permette di lavorare con la squadra, ne abbiamo bisogno».