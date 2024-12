Baroni a LSC: «Grande prestazione, ma non avevo dubbi. Per il Derby saremo pronti, sulla crescita di squadra dico questo»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo il match contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni a LSC

PAREGGIO – «Una grande prestazione, ma non avevo dubbi. Questa è la nostra Lazio, una squadra che nei momenti di difficoltà si spende e si dedica. È l’aspetto più importante che i tifosi apprezzano, io sono orgoglioso di loro. Hanno tirato fuori tutto e sono contento. Questa è la strada, dobbiamo continuare a lavorare con impegno e dedizione. Abbiamo avuto due grandi occasioni nel secondo tempo, ma ci sta. A me interessa che la squadra abbia sempre la sua identità in queste partite di livello che ci danno spessore».

DERBY – «Saremo pronti, questa non è una partita ma è la partita. Lo sappiamo e saremo pronti».

CRESCITA DI SQUADRA – «Noi dobbiamo crescere in queste partite, non voglio tornare sull’Inter che anche se è stata dolorosa, abbiamo fatto 12 minuti di supremazia assoluta. Voglio che la mia squadra non perda mai identità neanche nelle sconfitte. Poi quando ci sono delle cadute, anche se dolorose, sono d’aiuto. Se in quel momento perdi convinzione diventa un problema, quindi avanti col lavoro e con questo gruppo di ragazzi che mi rende orgoglioso».