Baroni: «La perdita di Papa Francesco ci addolora profondamente. La sua testimonianza rimarrà sempre un esempio e una guida»

Baroni ha espresso poche ma importanti parole per onorare la memoria di Papa Francesco: cos’ha detto il tecnico biancoceleste

La Società Sportiva Lazio quest’oggi, così come altre rappresentative, ha inviato diversi uomini in visita per l’ultima volta al Santo Padre. Tra i presenti nei legati biancocelesti non poteva mancare l’allenatore Marco Baroni il quale ha espresso poche ma importanti parole sull’ex pontefice poi riportate dal sito del Club. Cos’ha detto l’ex allenatore del Verona:

«La perdita di Papa Francesco ci addolora profondamente. La sua testimonianza di altruismo e unità rimarrà sempre un esempio e una guida per noi».