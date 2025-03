Baroni a LSC: «Dispiace per il risultato. Ora recuperare»

Le parole dell’allenatore della Lazio Baroni a LSC: il suo commento sulla partita contro il Bologna

L’allenatore della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ultima sconfitta in Serie A dei biancocelesti contro il Bologna. Sono diversi gli aspetti posti sotto la lente di Baroni a LSC. In particolare ha affermato che è bene tenere a mente l’importanza delle sconfitte e che sarà necessario ripristinare le energie dei suoi uomini:

«Non vanno mai dimenticate le sconfitte. Oggi abbiano trovato un avversario con troppa più presenza fisica e mentale, abbiamo subito il gol evitabile, rientrare in campo e subire quell’uno-due ha portato la squadra a cedere, soprattutto se affronti una squadra che sta benissimo. Dispiace per il risultato, sapevamo che era una partita difficile, loro giocano con questa energia, noi venivamo da tante trasferte».

«Ci serve a recuperare energie e recuperare qualche giocatore non al meglio. Marusic non era in perfette condizioni, Hysaj non l’ho voluto rischiare. Nuno mi ha detto che aveva fastidio, quindi abbiamo preferito non rischiare. Si è sacrificato Adam che da questo punto di vista è sempre presente. Anche Isaksen non era al meglio».