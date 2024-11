Baroni: «Linguaggio del corpo? È fondamentale che ci sia un codice univoco. Io e il mio staff dobbiamo parlare la stessa lingua»

Le parole di Baroni su come si rapporta con i suoi giocatori ai microfoni ufficiali del club

Ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il tecnico della Lazio Marco Baroni che ha spiegato in che modo si rapporta con i suoi giocatori. Le sue parole.

LINGUAGGIO DEL CORPO– «Linguaggio del corpo? È fondamentale nel senso che ci deve essere un codice univoco. Io e il mio staff dobbiamo parlare la stessa lingua sia nel proporre sia nel correggere dobbiamo usare la stessa terminologia. L’allenatore può essere utile anche con le braccia. Nell’ultima gara col Porto sentivo che la squadra poteva vincere negli ultimi minuti e col linguaggio del corpo ho provato a spingere questo concetto, non era facile comunicare in quel momento a parole e quindi ho usato il corpo. La prima crepa che può trovare una squadra in un allenatore è la mancanza di coerenza. Poi c’è la postura, il tono della voce sono cose che non devi studiare ma che hai dentro di te ».

