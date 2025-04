Baroni a LSC: «Orgoglioso del mio percorso alla Lazio? Io sono un allenatore che ragiona sul fatto che tutti sono utili»

Baroni, il tecnico biancoceleste rilascia alcune sue considerazioni alla vigilia del match contro i norvegesi ai microfoni di LSC

Ai microfoni di LSC alla vigilia della partita della Lazio di Europa League contro il Bodo Glimt, ha parlato mister Baroni. Il tecnico biancoceleste al canale del club presenta la sfida ai norvegesi, e fa un analisi sul suo lavoro con la squadra capitolina

PAROLE – Il Bodo/Glimt ha valori tecnici importanti, è una squadra compatta che ha messo in difficoltà tanti club. Le difficoltà arrivano anche dalle variabili che dobbiamo essere bravi a leggere tutti insieme. Oggi abbiamo avuto un assaggio del campo sintetico, ma ci sono anche le condizioni climatiche che possono variare velocemente. Dobbiamo alzare il nostro livello di attenzione, è una partita troppo importante per sbagliare queste situazioni. Ci butteremo dentro questa gara che è complicata, ci vuole una grande Lazi

MIO PERCORSO – Orgoglioso del mio percorso? Io sono troppo concentrato per pensare a me stesso. Non sono un celebratore di me stesso, questo è uno sport di insieme, dove tutti sono utili e ci aiutano a raggiungere qualcosa di importante

Le vittorie fanno sempre bene. E secondo me abbiamo fatto delle ottime prestazioni oltre la partita di Bergamo in cui però non è arrivata la vittoria. Il successo ci ha dato grande fiducia, convinzione, ci ha liberato un po’ la testa sicuramente, ma in questo momento è davvero importante affrontare una partita alla volta. Domani sera occorrerà una Lazio non con tanti singoli, ma un’unica squadra che giochi da Lazio