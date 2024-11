Baroni allenatore del mese, De Siervo: «La scelta della Lazio di puntare su di lui si staa dimostrando vincente»

Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sulla decisione di premiare Baroni come allenatore del mese

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato la decisione di premiare Marco Baroni come allenatore del mese di ottobre. Di seguito le sue parole sul tecnico della Lazio.

«Dopo un’ottima esperienza con l’Hellas Verona nello scorso campionato, Marco Baroni con la Lazio sta trovando la definitiva consacrazione dopo le belle stagioni con Benevento e Lecce. Il lungo percorso di crescita gli ha permesso di diventare un tecnico preparato tatticamente, duttile e pragmatico, che ha conquistato i suoi risultati migliori unendo analisi degli avversari, dialogo con i calciatori e duro lavoro, attitudine che si individua chiaramente nella sua squadra. Come certifica la posizione in classifica in zona Champions, la scelta della Lazio di puntare su Baroni si sta dimostrando una brillante intuizione del Club biancoceleste»