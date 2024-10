Ballotta: «Baroni sta mostrando le proprie capacità. Ci vuole pazienza quando si cambia allenatore e giocatori»

L’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha parlato del momento della squadra di Baroni

L’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha parlato ai microfoni di SportPaper.it. dell’andamento della squadra biancoceleste. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Si era titubanti all’inizio, ma ci vuole pazienza quando si cambia allenatore e giocatori. Tuttavia, la pazienza qui non ce l’ha nessuno, e invece serve per valutare il lavoro di un tecnico e dei calciatori perché nessuno ha la bacchetta magica e il tempo necessario ci vuole. Baroni sta mostrando le proprie capacità, allontanando l’esitanza iniziale attorno alla sua figura, dimostrando di essere arrivato tardi ai grandi palcoscenici, nonostante la grande esperienza in A. Quando si giunge ad allenare nella massima serie vuol dire che si hanno le capacità per farlo, ma spostandosi verso squadre di livello è diverso. Spesso può essere più facile, avendo a che fare con elementi in rosa di livello superiore »