Atalanta, tegola Zapata: lesione di primo grado all’adduttore

Lesione di primo grado per Zapata: questo l’esito dei controlli a cui si è sottoposto il giocatore dell’Atalanta

Brutte notizie per l’Atalanta. Gasperini dovrà rinunciare a Zapata. Il responso degli esami a cui si è sottoposto dopo Colombia-Cile sa di sentenza: lesione di primo grado all’adduttore destro. Le condizioni del giocatore, che non sarà in campo domenica contro la Lazio, dovranno essere verificate da ulteriori controlli, come riferito dall’inviato della Gazzetta dello Sport Francesco Fontana. Il tempo di recupero stimato è tra le tre e le quattro settimane.