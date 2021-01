Atalanta-Lazio, ora e dove vedere il match tra biancocelesti e Dea

Lazio e Atalanta si sfideranno in Coppa Italia il prossimo mercoledì (domenica in campionato): ecco dove seguirla

La Lazio sarà impegnata nell’importantissima gara, valevole per l’accesso alle Semifinali di Coppa Italia, contro l’Atalanta mercoledì 27 Gennaio 2021 alle ore 17,45 . La sfida contro i nerazzurri di Gasperini è per i biancocelesti un revival della finale, quella del 2019, vinta dai biancocelesti per 2-0, con le reti negli ultimi minuti di Milinkovic-Savic e Correa.

La partita sarà visibile su Rai Due a partire dalle 17,45 e in diretta testuale su LazioNews24.