Atalanta Lazio, i convocati di Gasperini in vista della partita di domani: confermate le assenze nella lista per il tecnico

Atalanta Lazio, alla vigilia della partita contro i biancocelesti il tecnico di Grugliasco ha reso nota la sua lista dei convocati

A meno di 24 ore esatte dalla partita contro la Lazio, fondamentale per l’Atalanta come per i biancocelesti per la Champions League, Gasperini ha reso nota la sua lista dei convocati. Per il tecnico nessuna novità ma la certezza delle assenze nella lista ovvero: Toloi, Palestra, Posch, Scalvini, Scamacca e Kossounou.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio

Difensori: Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Ruggeri, Zappacosta.

Centrocampisti: Brescianini, Cuadrado, De Roon, Ederson, Pasalic, Samardzic, Sulemana.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Maldini, Retegui.