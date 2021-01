Atalanta, Gasperini: «Scudetto? Non ci poniamo traguardi, ma…»

Gasperini ha parlato alla vigilia della gara contro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento.

DISCORSI SCUDETTO – «Abbiamo fatto una buona striscia, ma è un campionato a eliminazione. Nessuna ha toppato, sembra il campionato di due-tre anni fa, c’erano tante squadre appaiate, poi siamo riusciti a prendere il terzo posto. Oggi è un campionato più raccolto: siamo distanti dalla testa della classifica, ma siamo dentro al gruppo della Champions. Non ci poniamo un traguardo, dobbiamo cercare di scremare la situazione. Resteranno molte squadre vicino, poi ci possono essere squadre come l’Inter in grado di fare 8 risultati di fila. Quando arrivi in primavera parte la volata, l’importante è arrivare inseriti a quel punto della stagione».