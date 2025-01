Artistico Cosenza, esordio con gol per l’ex Lazio nella sua nuova avventura in serie B

Artistico Cosenza, esordio da sogno per l’ex biancoceleste nella sua nuova avventura in Calabria con la squadra cadetta: i dettagli

Per una Lazio alla quale questo weekend in fase di conclusione sta andando indigesto, per un ex biancoceleste però la situazione è totalmente differente. Si tratta di Artistico, il quale archiviata la sua avventura con la Juve Stabia, è ripartito sempre in serie B ma con il Cosenza e la sua prima partita è da sogno, visto che contro il Mantova è arrivata la sua prima rete che purtroppo però non è valsa la vittoria. Il risultato finale infatti è 2-2