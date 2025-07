«Lazio, senza Europa si può sfruttare un grande vantaggio». Sentite cosa ha detto quel giocatore biancoceleste - Lazio News 24

Pedro e la sua Lazio: «Senza Europa possiamo prepararci meglio, puntiamo alla Champions». La situazione

Il ritiro estivo della Lazio è l’occasione perfetta per fare il punto sulla nuova stagione e sulle ambizioni del gruppo. A parlare è uno dei leader della rosa, Pedro, che ha condiviso il suo punto di vista su ciò che attende la squadra nei prossimi mesi, tra obiettivi, sacrificio e mentalità vincente.

«Dobbiamo ritrovare subito ambizione sul campo: abbiamo l’opportunità, senza Europa, di preparare bene le partite e fare una bella stagione» ha spiegato Pedro, consapevole delle potenzialità del gruppo biancoceleste. «Allo stesso tempo, essendo abituati a giocare ogni tre giorni, potrebbe esserci un contraccolpo: vedremo come affrontarlo anche mentalmente, ma spero sia un’opportunità per noi».

L’attaccante spagnolo ha poi parlato del rapporto con l’allenatore, sottolineando la forza del progetto guidato da Maurizio Sarri: «Il mister? Maurizio lo conosciamo tutti, sappiamo come lavora. Ha carattere, ha vinto: per noi è un’ottima occasione. Chi lo conosce meno sta imparando a farlo, ora vedremo come trascinare tutta la squadra: abbiamo il livello per raggiungere l’obiettivo di entrare in Champions, che è quello a cui secondo me bisogna puntare ogni anno qui».

Pedro non ha nascosto le difficoltà del campionato italiano, ma ribadisce l’ambizione europea della Lazio: «Il campionato è molto difficile, lo abbiamo visto anche lo scorso anno. Ci sono otto-nove squadre che hanno fatto bene, è sempre molto complicato: la Serie A è molto difficile ed esigente. Ma dobbiamo puntare all’Europa, crescere dal punto di vista mentale e puntare sempre al massimo».

Infine, uno sguardo al suo ruolo in campo e alla disponibilità tattica che può offrire alla squadra: «Ho parlato con il mister del mio ruolo: sicuramente sarà un’altra opzione a gara in corso o con alcune squadre farmi giocare dietro la punta. Lavoreremo su questo, posso fare sia il trequartista che l’esterno. Giocare largo penso però sia più difficile per me al momento perché ci sono compagni che hanno più forza, ma sono sempre predisposto a fare lo sforzo per aiutare la squadra. Voglio lavorare su quello: aiutare la squadra. Se mi devo adattare a posizioni nuove, sono predisposto a farlo».