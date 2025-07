Zaccagni, come sta il capitano della Lazio? Spuntano nuove indiscrezioni in quel di Formello - Lazio News 24

Lazio, Zaccagni accelera il recupero: Sarri lo aspetta per riabbracciare il suo talento. La situazione attuale

Mattia Zaccagni è determinato a tornare protagonista. Il capitano biancoceleste prosegue il suo percorso di recupero dopo l’operazione chirurgica subita a fine giugno per risolvere definitivamente i fastidi alla pubalgia che lo hanno condizionato nell’ultima parte della scorsa stagione. L’intervento, eseguito con successo, era diventato inevitabile per garantire al numero 20 della Lazio un pieno reintegro in vista dell’annata che sta per cominciare.

Attualmente, Zaccagni sta svolgendo un programma personalizzato a Formello, dove la squadra ha iniziato il ritiro estivo. In questi primi giorni di lavoro, l’esterno offensivo si sta concentrando sulla fase di riatletizzazione, elemento fondamentale per evitare ricadute e tornare al 100% della forma. Anche durante la seduta mattutina odierna, l’ex Verona ha continuato con esercizi differenziati rispetto al gruppo, seguendo passo dopo passo le indicazioni dello staff medico e atletico.

Maurizio Sarri lo aspetta a braccia aperte. Il tecnico toscano considera Zaccagni un elemento chiave nel suo sistema di gioco, sia per l’impatto tecnico-tattico sia per la capacità di incidere in zona offensiva. Non è un caso che proprio sotto la guida di Sarri, il classe ’95 abbia espresso il miglior calcio della sua carriera, risultando determinante per la manovra offensiva della Lazio, con numeri importanti sia in termini di gol che di assist.

Il ritorno in campo di Zaccagni sarà graduale, ma ogni segnale che arriva da Formello è positivo. Il giocatore sta rispondendo bene ai carichi di lavoro e non vede l’ora di tornare a disposizione del gruppo. Il suo rientro a pieno regime rappresenterà una pedina fondamentale per la corsia sinistra, dove la Lazio punta sulla sua qualità, sulla sua imprevedibilità e sulla capacità di creare superiorità numerica.

Dopo un finale di stagione complicato, Zaccagni è pronto a riprendersi il suo posto. Sarri spera di riaverlo al meglio già durante la fase finale del ritiro, magari per inserirlo progressivamente nelle amichevoli estive. La Lazio, dal canto suo, sa che ritrovare Zaccagni significa ritrovare un’arma offensiva in più, indispensabile per puntare agli obiettivi stagionali.