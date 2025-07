Gigot Lazio, il difensore scivola nelle gerarchie difensive di Sarri, ecco cosa può succedere

Gigot Lazio, il difensore francese scivola in basso nelle gerarchie di Maurizio sarri per i centrali di difesa: possibile l’addio

La situazione dei difensori centrali alla Lazio si sta delineando, con Maurizio Sarri che valuta attentamente le sue gerarchie in vista della prossima stagione. I conti relativi alla lista della Serie A andranno aggiornati in base a eventuali sviluppi in uscita, ma al momento la Lazio ha cinque difensori centrali. Tra questi, solamente uno appare in bilico, nonostante sia stato appena riscattato: si tratta di Samuel Gigot, preso la scorsa estate dal Marsiglia per sostituire Casale, ceduto al Bologna. Sarri ha cominciato a valutarlo sul campo, e si farà un’idea più precisa della sua posizione, di cui poi parlerà con la società. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, non è complicato immaginare le sue preferenze.

Le gerarchie vedono Alessio Romagnoli e Mario Gila su tutti, considerati incedibili dal Comandante. Patric gode della piena stima di Sarri e rappresenta un’alternativa di alto livello. Oliver Provstgaard, essendo molto giovane, è un elemento da allevare con cura, e il tecnico toscano non è solito “bruciare” i talenti. Di conseguenza, il francese Gigot rischia di trovare poco spazio e potrebbe essere destinato a un ruolo subordinato. Questa situazione potrebbe portarlo a valutare richieste, a patto che ne abbia, dalla Ligue 1 o da altri campionati, qualora non si accontentasse di un ruolo secondario. La mancata qualificazione alla Conference League impone ulteriori riflessioni sulle dimensioni della rosa e sulla gestione dei costi, rendendo ogni possibile uscita ancora più significativa per le casse del club.