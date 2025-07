Romagnoli Lazio, dal possibile addio ora Sarri lo ha blindato: per il tecnico è incedibile

Romagnoli, dopo le voci di un possibile addio Maurizio Sarri ha blindato il difensore: per il tecnico è sempre più il leader della difesa biancoceleste

Alessio Romagnoli rischiava di andarsene o di diventare un caso di mercato, ma invece la situazione si è risolta positivamente: il difensore resta alla Lazio, legato al club più di prima. Maurizio Sarri lo ha blindato e confermato, considerandolo uno dei fedelissimi interpreti del suo credo calcistico e il leader della difesa. Lo aveva fortemente voluto e preteso nel 2022, quando si trattava di rimpiazzare il “dissidente” Acerbi, e lo ha messo in cima alla lista degli incedibili non appena è stato ricontattato da Claudio Lotito e Angelo Fabiani per il suo ritorno a Formello. Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Fabiani stava già lavorando con diplomazia insieme agli agenti di Romagnoli per allentare le tensioni invernali, che facevano presagire un possibile divorzio.

La storia di queste tensioni è ormai nota: riguardava premi e bonus promessi all’epoca della firma con la Lazio (Alessio arrivava da svincolato e da capitano uscente del Milan) e mai riconosciuti. Le parti, dopo tanta attesa e qualche contrasto tenuto sotto traccia, avevano convenuto di riparlarne all’inizio del ritiro. Al momento, tuttavia, non è il momento delle trattative; serviranno pazienza e disponibilità. Lotito dovrebbe tornare a Formello nel weekend per salutare la squadra, ma la situazione finanziaria del club impone cautela. Entro il 30 settembre, la società dovrà impegnarsi a riequilibrare il rapporto tra “costo del lavoro allargato” e ricavi, portandolo al di sotto della soglia dell’80%. Nonostante il blocco del mercato, la dirigenza può comunque impostare ragionamenti su eventuali rinnovi proiettati verso il futuro.