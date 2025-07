Lazio: il futuro di Romagnoli tra rinnovi congelati e la fiducia in Sarri

Lazio, il punto sul futuro di Alessandro Romagnoli: da una parte il problema del rinnovo congelato, dall’altra la fiducia in Sarri

La congiuntura in casa Lazio è delicata, ma il ritorno di Maurizio Sarri permette di impostare e programmare il prossimo biennio, nonostante le difficoltà legate al mercato e ai bilanci. Ci sono una quindicina di giocatori in scadenza entro il 2027, e Alessio Romagnoli è tra questi. Il difensore è disponibile a ragionare sul prolungamento del contratto, come faranno i suoi agenti al momento giusto, dopo l’estate o nei mesi successivi. Il tempo arriverà e, forse, adesso è opportuno attendere che la società esca dal tunnel delle problematiche finanziarie e affronti il girone d’andata con buoni risultati, ricreando condizioni e prospettive positive.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, le divergenze relative ai bonus pregressi si possono appianare, e molto era già stato fatto tra la fine di aprile e maggio. Alessio, nato laziale, sta bene a Formello e intende proseguire la sua avventura oltre la naturale scadenza del contratto, ovviamente mettendo a posto alcune questioni che la società si è impegnata ad affrontare. Dal punto di vista tecnico, non ci sono incertezze sul suo valore. Romagnoli possiede l’intelligenza tattica e l’esperienza giusta per comandare la linea arretrata. Nonostante provenga da una bellissima stagione con Baroni, il sistema difensivo di Sarri, che si basa sulla copertura della palla come principale riferimento, esalta ancora di più le sue caratteristiche. Sebbene il corpo a corpo possa metterlo in difficoltà quando il campo si apre e viene puntato in velocità, la difesa collettiva, con dieci giocatori orientati, gli permette di esprimersi al top sulla linea più arretrata.