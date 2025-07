Lazio, Pedro: «Sono contento di restare qui. Ecco quali saranno gli obiettivi dei biancocelesti» - Lazio News 24

Lazio, Pedro si racconta dal ritiro di Formello: «Felice di restare, sarà un anno impegnativo». La situazione

Prosegue la preparazione della Lazio nel centro sportivo di Formello, dove la squadra sta affrontando la terza giornata di ritiro in vista della nuova stagione. In questo clima di concentrazione e rinnovato entusiasmo, arrivano anche le prime dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti in maglia biancoceleste. Tra questi, uno dei più attesi è senza dubbio Pedro, che ha voluto esprimere le sue sensazioni attraverso i microfoni dei canali ufficiali del club.

«Sono molto contento di essere qui un altro anno con questa società, questa squadra e questi compagni» ha dichiarato Pedro, confermando il forte legame con l’ambiente biancoceleste. «Sono molto grato a tutti, contento di essere qui e mi aspetto un anno difficile: dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere come sempre gli obiettivi».

Le parole dell’attaccante spagnolo riflettono la mentalità di chi è consapevole delle sfide che attendono la Lazio nella stagione che sta per iniziare. Per Pedro, infatti, l’unione del gruppo e l’impegno quotidiano saranno le chiavi per affrontare le difficoltà e puntare in alto. «I primi giorni di ritiro sono sempre difficili, è passato del tempo dagli ultimi allenamenti. Ma con l’ambizione di fare una bella stagione e lavorando forte e uniti possiamo andare avanti verso il nuovo anno» ha aggiunto.

Il veterano, campione d’Europa con il Barcellona e del mondo con la Spagna, rappresenta una figura di riferimento nello spogliatoio, capace di trasmettere la giusta mentalità anche ai più giovani. Il suo rinnovo, accolto con entusiasmo dai tifosi, è un segnale di continuità importante per il progetto biancoceleste.

Con queste prime parole, Pedro inaugura idealmente il percorso stagionale della Lazio, sottolineando l’importanza della coesione e della dedizione. Il ritiro a Formello è appena cominciato, ma lo spirito giusto sembra già presente.

Per i tifosi laziali, sentire ancora Pedro parlare con entusiasmo della maglia biancoceleste è motivo di fiducia. La nuova stagione è alle porte e il fuoriclasse spagnolo è pronto, ancora una volta, a fare la sua parte.