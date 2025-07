Castellanos Lazio, no ad una grossa offerta dal Sud America: il Taty rimane in biancoceleste

Castellanos Lazio, grossa offerta dal Sud America per il Taty, ma c’è il netto rifiuto della società: è uno dei giocatori chiave

Il mercato della Lazio si è infiammato nelle ultime ore con un’offerta proveniente dal Flamengo per Valentín Castellanos, ma la risposta del club biancoceleste è stata chiara e decisa: no. Nonostante le voci provenienti dal Sudamerica indicassero un accordo già raggiunto tra il club brasiliano e il giocatore, la Lazio ha categoricamente rifiutato ogni possibilità di cessione. Come riportato da fonti autorevoli come Il Messaggero e confermato da Sky Sport e Gianluca Di Marzio, la società considera l’attaccante argentino incedibile.

La posizione della Lazio è dettata da una ragione molto concreta e stringente: il mercato in entrata è bloccato. Con l’impossibilità di acquisire nuovi giocatori, privarsi di un elemento fondamentale come Castellanos, che si sta mettendo in mostra con grande impegno in questi primi giorni di ritiro a Formello, sarebbe un rischio insostenibile per la rosa di Maurizio Sarri. Il “Taty” è considerato una pedina chiave per il progetto tecnico, specialmente in un contesto in cui la Lazio si affida a lui e a Boulaye Dia come unici centravanti di ruolo.

Le offerte del Flamengo, che secondo alcune indiscrezioni si sarebbero aggirate sui 25 milioni di euro (e si parla anche di cifre superiori ai 30-40 milioni che sarebbero state comunque rifiutate), non hanno minimamente scalfito la posizione del club capitolino. La volontà è quella di tenere tutti i giocatori considerati “chiave” per Sarri, come già dimostrato con Nicolò Rovella e Mario Gila. Castellanos ha dimostrato grande carica e determinazione in allenamento, segnando anche una doppietta nella partitella e apparendo in piena forma, nonostante un piccolo fastidio alla coscia che si è rivelato solo a scopo precauzionale. La sua permanenza è vitale per le ambizioni della Lazio in vista della prossima stagione.