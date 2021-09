Arbitro Lazio Roma, designato il fischietto del match

Arbitro Lazio Roma, sarà Marco Guida a dirigere il derby di domenica alle 18. Al Var ci sarà Irrati, la designazione completa

Il derby di domenica alle 18 è alle porte, Lazio e Roma si preparano per la Stracittadina e sono reduci da momenti differenti. I biancocelesti sono sembrati in difficoltà nelle ultime uscite, i giallorossi sono più in fiducia dopo la vittoria contro l’Udinese. Ma il derby si sa, è una partita a sé.

L’arbitro dell’incontro sarà Marco Guida, coadiuvato da Meli e Peretti. Quarto uomo Di Bello, al VAR Irrati, AVAR Longo.