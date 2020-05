Lazio, Amoruso: «Non pensavo potessero battere l’Inter il 5 maggio 2002»

L’ex giocatore della Juventus è tornato a parlare del famoso 5 maggio 2002, quando la Lazio tolse lo Scudetto all’Inter

Oggi ricorre l’anniversario del famosissimo 5 maggio 2002, giorno in cui la Lazio vinse all’Olimpico contro l’Inter consegnando lo Scudetto alla Juventus.

Nicola Amoruso faceva parte della rosa bianconera ed, ai microfoni di Radio Bianconera, è tornato su quell’evento: «Sicuramente c’era la speranza, io però la vedevo dura, non pensavo che la Lazio potesse battere l’Inter. Poi quando ci siamo resi conto che il risultato era ormai acquisito con una prestazione grande da parte della Lazio noi poi siamo scoppiati in una grande festa con un po’ di incredulità. Nel DNA della Juventus c’è sempre stato il gruppo, fare un nome per quella stagione è difficile».