Il 5 maggio 2002, l’Inter capolista crolla clamorosamente contro la Lazio, regalando lo Scudetto ai rivali della Juventus

Non c’è una data più amara di quella del 5 maggio per i tifosi dell’Inter. Quel giorno del 2002 si consumò un vero e proprio dramma sportivo all’Olimpico. L’Inter aveva praticamente lo scudetto in tasca. La Juventus sfidava l’Udinese e i neroazzurri la Lazio protagonista di una stagione anonima e che più nulla aveva da chiedere al campionato di calcio.

Eppure niente andò come previsto: i bianconeri vinsero contro i friulani ma i neroazzurri vennero schiacciati dalla Lazio per 4-2 con la doppietta di Poborsky e le reti di Simeone e Inzaghi.