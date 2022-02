Allenamento Lazio: Immobile in gruppo. E Acerbi... - VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Buone notizie dal centro sportivo di Formello: Ciro Immobile è in campo per la rifinitura in vista del match di domani con il Porto, valida per il ritorno dei play off di Europa League.

L’allenamento della Lazio ha preso il via con un torello, ma la vera novità e il ritorno a disposizione del bomber, che domani dovrebbe dunque scendere in campo dal 1′ al centro dell’attacco. Out Pedro e Lazzari, i due lungodegenti dei biancocelesti. Lavoro personalizzato in un primo per Francesco Acerbi, che si aggrega al resto del gruppo in un secondo momento.

Come spiegato dallo stesso Sarri in conferenza, il difensore non è ancora in perfette condizioni e quindi non sarà schierato dal 1′. Possibile una convocazione.