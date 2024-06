Albertini: «Spalletti è un tecnico che ha riportato entusiasmo in Nazionale. Siamo l’Italia non dobbiamo avere timori». Le parole dell’ex giocatore

Cresce l’attesa in vista della sfida tra Italia e Spagna. Un match cruciale per il proseguo del cammino degli azzurri nella competizione che Demetrio Albertini ha così presentato ai microfoni di Gazzetta.it.

PAROLE– «Spalletti è un tecnico che ha riportato entusiasmo in Nazionale. In campo si vedono belle cose, ma non dobbiamo dimenticarci che le partite durano novanta minuti e non quarantacinque. Dobbiamo credere nel lavoro fatto finora. Ripeto: se subiremo passivamente il loro gioco, subiremo anche gol. Gli spagnoli possono tenere il pallone più di noi, ma dobbiamo costringerli a correre all’indietro, obbligarli a stare nella loro metà campo, attaccandoli quando possiamo. Siamo l’Italia. Non dobbiamo avere timori ».