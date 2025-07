Rambaudi: «Lazio, servono idee chiare e più gol. Su Insigne e Zaccagni dico questo»

Lazio, le parole di Rambaudi sulla prossima stagione dei biancocelesti: «Mi aspetto una squadra con idee chiare, coraggio, voglia di far male»

L’ex tecnico e commentatore Roberto Rambaudi ha commentato il nuovo corso della Lazio ai microfoni di Radiosei, analizzando i primi segnali dal ritiro di Formello e offrendo valutazioni su singoli e sistema di gioco. Queste le sue parole, raccolte all’indomani del primo allenamento stagionale.

SU BELAHYANE – «Ha come prerogativa quella di tenere palla tra i piedi, va allenato per ciò che chiede l’allenatore. Io credo che lui sia un play, poi tutti possono fare tutto; non credo abbia la gamba per fare la mezzala».

SU BASIC – «Per avere una piccola chance di mettersi in mostra non deve mancare mai».

SULL’APPROCCIO TATTICO – «Calcio meno coraggioso quello di Sarri, più equilibrato dietro. Ci sono calciatori che conosce, quest’anno la latitanza societaria fa sì che si debba, a maggior ragione, partire bene».

SU REPARTI E ASPETTATIVE – «Non parlo di reparti, si deve diventare squadra; tuttavia la fase difensiva farà meglio. Mi aspetto una squadra con idee chiare, coraggio, voglia di far male; mi aspetto un miglioramento generale e non di un settore specifico, soprattutto mi aspetto un miglioramento dei limiti della passata stagione».

SULLA FASE OFFENSIVA – «Va ben la fase difensiva, ma poi è il gol che diverte i giocatori e i tifosi. Non mi aspetto solo due tiri in porta a partita, si deve migliorare su quello. L’obiettivo primario? Creare 6-7 occasioni da gol a gara».

SU TATY, DIA E INSIGNE – «Per me possono essere utili sia Taty che Dia. I dubbi che mi vengono sono su Insigne, quanto serve? Magari a creare entusiasmo, però poi ha la copia di Zaccagni, con qualche anno in più e un po’ di corsa in meno».

SU ZACCAGNI – «Per me ha fatto bene anche lo scorso anno e farà bene perché è forte. La speranza è che si crei di più e lui faccia qualche gol in più».