Abbonamenti Lazio, partenza promettente: il dato sulle tessere sottoscritte

Abbonamenti Lazio: partenza promettente per il club biancoceleste. Il dato sommario sulle tessere sottoscritte

Circa 2.000 abbonamenti nel primo giorno disponibile. Questo il dato raccolto da il Corriere dello Sport, che spiega che la campagna per la stagione 2022- 2023 è iniziata ieri mattina alle 10 e i tifosi laziali hanno cominciato ad assicurarsi il proprio seggiolino in vista del prossimo campionato. Come detto la vendita è scattata ieri mattina alle 10, alla chiusura delle prime 24 ore è stata raggiunta quota 2.000, la speranza è che il dato aumenti di giornata in giornata nel corso delle due fasi previste.

La prima terminerà il 20 luglio alle 19: è dedicata ai “vecchi abbonati” che potranno avere la prelazione sul posto. La seconda fase di sottoscrizione, invece, partirà il 21 luglio alle 10 e si concluderà il 10 agosto alle 19, quando mancheranno pochi giorni all’esordio ufficiale della squadra di Sarri.