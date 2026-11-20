Gianfranco Zola elogia il lavoro di Gennaro Gattuso e il primo posto dei biancocelesti. L’ex fantasista della Nazionale sottolinea i meriti del tecnico, andando oltre i risultati ottenuti in questo avvio di campionato

C’è chi continua a considerare la Lazio una sorpresa destinata prima o poi a rallentare e chi, invece, preferisce guardare a quanto fatto finora dalla squadra di Gennaro Gattuso. Tra questi ultimi c’è Gianfranco Zola, che ha riservato parole di grande apprezzamento al tecnico biancoceleste. L’ex calciatore, protagonista di una lunga intervista concessa a la Repubblica, ha parlato anche della formazione capitolina, arrivata alla sosta per le Nazionali da prima in classifica. A colpirlo non sono soltanto i risultati, ma soprattutto il modo in cui Gattuso sta facendo giocare la sua squadra. Un riconoscimento importante per un allenatore che, nel corso della carriera, si è spesso ritrovato a fare i conti con giudizi legati più al suo passato da calciatore che alle idee sviluppate in panchina.

Lazio, Zola esalta Gattuso: le dichiarazioni dell’ex fantasista

Nel corso dell’intervista, Zola ha voluto sottolineare la crescita dell’allenatore biancoceleste, soffermandosi su un aspetto che sta emergendo con particolare evidenza in questa prima parte della stagione: la capacità di abbinare intensità e qualità del gioco.

PAROLE – «Quella di Rino è una bellissima storia. Sta dimostrando di non essere solo grinta, ma anche gioco. Sta facendo grandi cose, tutto meritato. E nulla cambierebbe seppure dovesse rallentare un po».

Poche frasi, ma un giudizio decisamente chiaro. Zola conosce bene Gattuso e sa quanto il carattere abbia accompagnato tutta la sua carriera. Da calciatore, Rino si era costruito una reputazione fatta di sacrificio, aggressività e spirito di squadra. Caratteristiche che non ha certo perso una volta diventato allenatore.

Il punto, però, è un altro: la Lazio sta dimostrando che le squadre di Gattuso possono anche giocare un buon calcio, senza limitarsi a correre più degli avversari o a vincere le partite grazie alla determinazione.

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Lazio, Gattuso ha cambiato le aspettative: dal mercato bloccato al primo posto

Ripensando alla situazione della Lazio durante l’estate, immaginare una partenza del genere sarebbe stato complicato. Il mercato bloccato aveva impedito alla società di intervenire liberamente sulla rosa, mentre la contestazione dei tifosi nei confronti della dirigenza aveva contribuito a rendere ancora più delicato il clima attorno alla squadra. Gattuso si è ritrovato a lavorare con un gruppo che aveva bisogno soprattutto di ritrovare fiducia.

Eppure, dopo undici giornate, la Lazio si è presentata alla seconda sosta per le Nazionali con 29 punti, nove vittorie e due pareggi, senza aver ancora conosciuto la sconfitta. Numeri che raccontano il miglior avvio di campionato della storia biancoceleste.

Ma c’è un dettaglio che rende ancora più interessante il giudizio di Zola: l’ex fantasista non lega la valutazione del lavoro di Gattuso esclusivamente alla posizione in classifica. Anche un eventuale rallentamento, secondo lui, non cancellerebbe quanto di buono costruito fino a questo momento.

Lazio, non soltanto carattere: il gioco è la risposta di Gattuso agli scettici

Chi ha seguito la Lazio nelle prime undici giornate ha visto una squadra capace di adattarsi a situazioni differenti. Ci sono state partite nelle quali i biancocelesti hanno cercato di imporre il proprio ritmo e altre in cui hanno dovuto difendersi con ordine, aspettando il momento giusto per colpire.

Il dato dei nove gol subiti testimonia la solidità di un reparto arretrato che ha rappresentato una delle principali certezze di questo avvio. Davanti, invece, Gattuso ha trovato risposte importanti da giocatori con caratteristiche molto diverse.

Davide Frattesi ha aggiunto gol e inserimenti dal centrocampo, Gustav Isaksen ha trovato continuità sulla fascia e Reda Belahyane si è ritagliato uno spazio sempre più importante grazie al lavoro in mezzo al campo. Anche Romano Floriani Mussolini, inizialmente considerato un’alternativa, è diventato un titolare dopo l’infortunio di Marusic.

Non tutto è stato perfetto, naturalmente. Ma proprio la capacità di trovare soluzioni senza poter rivoluzionare la squadra rappresenta uno dei meriti più evidenti dell’allenatore. Ed è probabilmente questo l’aspetto al quale si riferisce Zola quando parla di un Gattuso che sta dimostrando di avere molto più della sola grinta.

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Lazio, Zola guarda oltre i risultati: il valore del lavoro di Gattuso

La Lazio riprenderà il campionato con la responsabilità di difendere il primo posto, un compito che potrebbe diventare ancora più complicato a causa dei problemi fisici accusati da diversi giocatori durante la sosta.

Gli infortuni di Nuno Tavares, Frattesi, Zaccagni e Sutalo rappresentano infatti un ostacolo da non sottovalutare, soprattutto per una rosa che non dispone di alternative numerose in ogni reparto. Sarà interessante capire come Gattuso riuscirà a gestire queste difficoltà e quali risposte arriveranno dai calciatori che finora hanno avuto meno spazio.

Ma il ragionamento di Zola invita a non commettere un errore: giudicare l’intero percorso biancoceleste soltanto in base alla capacità di conservare il primato. La Lazio ha già fatto qualcosa che pochi ritenevano possibile, riportandosi davanti a squadre che durante l’estate partivano con ambizioni e possibilità di mercato differenti.

Gattuso ha restituito competitività a un gruppo che sembrava destinato a vivere una stagione ben più complicata. Se poi arriverà anche un piazzamento importante a fine campionato, tanto meglio. Intanto, però, il tecnico ha già guadagnato qualcosa che non dipende dalla classifica: il riconoscimento di chi, come Gianfranco Zola, ne apprezza finalmente anche le qualità da allenatore.