Convocati Lazio per il Lecce: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore dei biancocelesti
Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Lecce, valevole per la 12° giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 15:00 di sabato 21 novembre 2026. La lista completa:
Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Lecce (ore 15:00).
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.
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