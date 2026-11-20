Supercoppa Lazio, il cuore del tifo biancoceleste punta a riempire il primo anello blu di San Siro: il messaggio in vista della sfida del 22 dicembre

La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio si avvicina e la tifoseria biancoceleste ha deciso di mobilitarsi in vista dell’appuntamento. La sfida, in programma martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, assegnerà il primo trofeo della stagione 2026/27.

In vista dell’incontro è arrivato un importante messaggio rivolto a tutto il popolo laziale. L’obiettivo è quello di garantire alla squadra di Gennaro Gattuso una presenza particolarmente calorosa sugli spalti, ricreando l’atmosfera delle grandi trasferte del passato.

Lazio, l’appello dei tifosi per San Siro

Il cuore della tifoseria biancoceleste ha individuato nel primo anello blu il settore nel quale concentrarsi per sostenere la squadra durante la finale. Una scelta motivata dalla volontà di stare il più vicino possibile al terreno di gioco e far sentire ai calciatori tutto il sostegno del pubblico. Di seguito il messaggio dei tifosi biancocelesti in vista della finale contro l’Inter:

«In occasione della finale di supercoppa italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria bianco celeste occuperà il PRIMO ANELLO BLU. Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni 90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita.

Siamo coscienti che il costo del biglietto non è il più popolare, ma in un’annata dove non ci sono trasferte europee e ci siamo tutti sacrificati non facendo l’abbonamento, crediamo che la differenza del costo del biglietto sia più che accettabile per provare ad essere più vicini e calorosi possibile, in un San siro dimora dell’avversario più difficile da affrontare. Avanti Lazio Avanti Laziali».

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Supercoppa Lazio, il prezzo dei biglietti e la volontà di sostenere la squadra

Uno degli aspetti affrontati direttamente nel comunicato riguarda il costo dei tagliandi. Secondo le informazioni pubblicate per la finale, il prezzo del primo anello blu è di 90 euro, una cifra superiore a quella prevista per altri settori dello stadio.

I sostenitori riconoscono apertamente l’impegno economico richiesto, ma ritengono che la possibilità di seguire la squadra da una posizione più vicina al campo possa giustificare la spesa.

Per la Lazio sarà una serata importante non soltanto dal punto di vista sportivo. La finale rappresenterà infatti l’occasione di conquistare un trofeo affrontando l’Inter nel suo stadio.

L’appello dei tifosi punta proprio a ridurre, almeno sugli spalti, il vantaggio ambientale dei nerazzurri. La volontà è quella di accompagnare la formazione di Gattuso con un sostegno continuo, creando un’atmosfera da grande appuntamento.