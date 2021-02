Zoff: «Questa Lazio non mi sorprende. Contro il Cagliari gara tranello»

L’elogio dell’ex allenatore della Lazio per la vittoria di Bergamo, con un occhio alla prossima sfida contro il Cagliari

La squadra di Simone Inzaghi continua a fare incetta di elogi tra gli addetti ai lavori in seguito alla vittoria di Bergamo. L’ultima autorevole voce è quella di Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di Radiosei: «Non sono assolutamente sorpreso della vittoria a Bergamo, già in Coppa Italia la Lazio aveva fatto vedere cose interessanti. Quando la Lazio gioca in questo modo se la gioca con chiunque, ma in vista della gara contro il Cagliari serve fare attenzione, potrebbe essere una gara tranello».

Poi sul derby: «Non ero troppo preoccupato prima della partita contro la Roma, l’assenza del pubblico ha fatto emergere il valore della squadra».