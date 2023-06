Zielinski-Lazio, Lotito vuole fare il regalo a Sarri: è lui in cima alla lista del tecnico. Il 29enne interessa al club e al tecnico che lo vuole per rinforzare il centrocampo

Come riporta Repubblica Lotito sta cercando di accontentare Sarri che, dopo l’addio di Tare, avrà un ruolo sempre più centrale anche in ottica mercato. Il comandante ha chiesto l’arrivo di Zielinski, che lo ha messo in cima alla lista per rinforzare il centrocampo della Lazio , la società ha fatto dei sondaggi con l’entourage del giocatore, De Laurentiis parte da una valutazione di 25 milioni di euro.