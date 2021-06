Zhang su Inzaghi: «Giovane e con grande potenziale. Spero che i tifosi...»

Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo chiarezza sul futuro dell’Inter e su Simone Inzaghi: le sue parole

INZAGHI – «Si capisce subito che Simone è un allenatore allineato con il club e, allo stesso tempo, esperto e in grado di competere sia in Italia che in Europa. È giovane e con grande potenziale ed è adatto alla conformazione della nostra squadra, si sposa bene. Penso che abbia tanti requisiti giusti per noi e allo stesso tempo siamo sicuri che lavorerà al meglio con il team e i dirigenti nel futuro. Spero che i tifosi gli diano tempo e supporto, che siano pazienti e che credano in lui e gli diano modo di guidare la squadra per continuare questo percorso vincente e continuare ad essere competitivi, anno dopo anno, per poi continuare a vincere tante partite».