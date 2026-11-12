Zazzaroni esalta Gattuso: «Ha fatto qualcosa di straordinario! Il derby sarà decisivo anche mentalmente» – Lazio News 24

Ivan Zazzaroni promuove il lavoro di Gennaro Gattuso e vede i biancocelesti in Europa. Il direttore del Corriere dello Sport sottolinea la crescita tattica della squadra e indica nel derby con la Roma un passaggio importante per le ambizioni stagionali

La Lazio continua a raccogliere consensi anche fuori dall’ambiente biancoceleste. Il primo posto in classifica dopo undici giornate e il gioco espresso dalla formazione di Gennaro Gattuso hanno attirato l’attenzione di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Il giornalista ha elogiato il percorso compiuto finora dalla squadra, soffermandosi soprattutto sull’evoluzione tattica dell’allenatore. Per Zazzaroni, la qualificazione europea è un obiettivo alla portata della Lazio, mentre per capire se i biancocelesti potranno puntare anche alla Champions League sarà importante osservare come affronteranno i prossimi appuntamenti, a cominciare dal derby contro la Roma.

Lazio, Zazzaroni promuove i biancocelesti: «L’Europa è alla portata»

La posizione in classifica non è l’unico aspetto che ha colpito Zazzaroni.

Il direttore del Corriere dello Sport ha apprezzato soprattutto la volontà della Lazio di costruire le proprie partite attraverso un calcio propositivo, cercando di attaccare gli spazi senza rinunciare a giocare.

Un atteggiamento che, secondo il giornalista, può accompagnare la squadra verso un piazzamento europeo.

IL GIOCO E L’OBIETTIVO EUROPA – «Mi piacciono le squadre che cercano subito la profondità e riescono a ottenere risultati, e la Lazio è una di queste. È una formazione che prova sempre a giocare. Credo che arriverà in Europa, mentre per capire se potrà conquistare anche la Champions bisognerà aspettare. Finora ha compiuto qualcosa di eccezionale».

Una valutazione che tiene conto dell’ottimo rendimento della formazione biancoceleste, senza però dare per scontato che il primo posto attuale possa tradursi automaticamente in una qualificazione alla massima competizione europea.

La stagione è ancora lunga e le dirette concorrenti dispongono di organici importanti. La Lazio, però, ha già dimostrato di poter competere con continuità.

Lazio, il derby con la Roma può cambiare le prospettive della stagione

Nel ragionamento di Zazzaroni trova spazio anche il derby del 13 dicembre.

Una partita che non rappresenterà soltanto uno degli appuntamenti più sentiti dai tifosi, ma anche un esame importante per la tenuta emotiva della squadra.

IL PESO DEL DERBY – «Sarà interessante vedere cosa succederà dopo il derby, soprattutto sotto l’aspetto psicologico. I giocatori credono molto in quello che stanno facendo e superare anche quella partita potrebbe dare indicazioni importanti».

La fiducia accumulata attraverso i risultati è certamente una delle risorse della Lazio di Gattuso.

Vincere partite, mantenere il primato e affrontare avversarie di alto livello senza perdere la propria identità ha permesso ai biancocelesti di acquisire maggiore consapevolezza.

Il derby, tuttavia, presenta difficoltà particolari. La pressione dell’ambiente, la rivalità cittadina e il peso del risultato possono incidere anche sulle squadre che attraversano un periodo positivo.

Per questo motivo, la stracittadina potrebbe diventare un banco di prova significativo per misurare la maturità raggiunta dalla Lazio.

Lazio, Zazzaroni elogia Gattuso: «È cresciuto molto sul piano tattico»

Il passaggio più interessante dell’intervento riguarda però Gennaro Gattuso.

Il tecnico sta vivendo un avvio di campionato particolarmente positivo e, secondo Zazzaroni, ha trovato nella Lazio un ambiente adatto per esprimere al meglio le proprie idee.

IL LAVORO DI GATTUSO – «Gattuso non aveva mai vissuto una stagione di campionato a questi livelli. Alla Lazio ha trovato una situazione che si adatta bene alle sue caratteristiche. È migliorato parecchio anche tatticamente e la squadra mostra sempre la volontà di giocare. In passato era un allenatore molto attento soprattutto alla fase difensiva, mentre adesso riesce a proporre qualcosa in più anche in attacco».

Una riflessione che va oltre i risultati ottenuti nelle prime undici giornate.

Gattuso è spesso stato associato a un calcio fondato sull’intensità, sull’aggressività e sulla capacità di limitare gli avversari. Alla Lazio, invece, sta mostrando di saper costruire una squadra capace di unire solidità difensiva e iniziativa offensiva.

Il lavoro svolto sulle due fasi rappresenta uno degli aspetti più interessanti della sua gestione.

Lazio, Gattuso ha trovato l’equilibrio tra difesa e attacco

I numeri aiutano a comprendere perché la Lazio abbia conquistato così tanti punti. Nelle prime undici giornate, la squadra ha subito soltanto nove reti, facendo registrare il miglior rendimento difensivo della Serie A.

Un dato importante, soprattutto se considerato insieme alla capacità dei biancocelesti di attaccare con diversi uomini e trovare soluzioni offensive differenti.

La crescita di Reda Belahyane, l’incidenza di Davide Frattesi, le accelerazioni di Gustav Isaksen e il contributo degli esterni hanno permesso a Gattuso di sviluppare un’identità riconoscibile. La Lazio non si limita ad aspettare l’errore avversario. Cerca spesso di recuperare il pallone e ripartire rapidamente, sfruttando gli spazi disponibili.

Allo stesso tempo, la squadra ha imparato a gestire le fasi più complicate delle partite senza perdere compattezza. È proprio questo equilibrio a rendere particolarmente significativo il giudizio di Zazzaroni.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO

Lazio, Champions League ancora da conquistare: dicembre sarà un mese importante

L’ottimismo del direttore del Corriere dello Sport sulla qualificazione europea nasce da quanto visto finora, ma la corsa alla Champions League richiederà ulteriori conferme.

Il mese di dicembre proporrà alla Lazio appuntamenti di grande importanza, a partire dal derby contro la Roma e dalla finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, in programma il 22 dicembre a San Siro.

Due sfide differenti, entrambe utili per capire come la squadra reagirà a una pressione crescente.

Per Gattuso sarà fondamentale mantenere gli equilibri costruiti in questi primi mesi, recuperare i giocatori attualmente indisponibili e continuare a ottenere risposte da tutta la rosa.

La Lazio ha già dimostrato di poter andare oltre le aspettative iniziali. Adesso dovrà confermare di saper reggere il peso delle ambizioni che i suoi stessi risultati hanno alimentato.

E le parole di Zazzaroni fotografano proprio questo cambiamento: una squadra che non viene più osservata soltanto come una possibile sorpresa, ma come una candidata concreta a occupare un posto importante nella prossima stagione europea.