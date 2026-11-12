Giordano: «Frattesi il migliore per i punti che ha portato. Da Pinamonti mi aspettavo di più» – Lazio News 24

Bruno Giordano analizza le prime undici giornate della squadra di Gattuso ai microfoni di Radiosei. L’ex bomber biancoceleste premia Frattesi, elogia Belahyane, Floriani Mussolini e Noslin e indica la principale delusione

La Lazio si gode il primato in classifica dopo undici giornate, ma è già tempo di tracciare un primo bilancio della stagione. Chi ha inciso maggiormente? Quali giocatori hanno superato le aspettative e chi, invece, deve ancora convincere del tutto? A rispondere è stato Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei. L’ex bomber ha promosso il lavoro della squadra di Gennaro Gattuso, individuando in Davide Frattesi uno dei protagonisti principali. Non sono mancati gli elogi per Reda Belahyane, Romano Floriani Mussolini e Tijjani Noslin, mentre su Andrea Pinamonti il giudizio è stato più severo.

Lazio, Giordano promuove i biancocelesti: il confronto con Roma e Como

Il primo ragionamento di Giordano riguarda il rendimento complessivo delle squadre che si sono maggiormente distinte in questo avvio di Serie A.

La Lazio, grazie ai risultati conquistati, merita secondo l’ex centravanti una posizione privilegiata nella valutazione delle prime undici giornate.

LE MIGLIORI DEL CAMPIONATO – «Per il momento, le migliori di questo campionato sono state Lazio, Roma e Como, con la prima che si fa preferire anche solo perchè ha fatto più punti delle altre».

Una considerazione che parte dai risultati, senza necessariamente stabilire una gerarchia definitiva sul valore delle rose.

La formazione di Gattuso ha infatti saputo trasformare la continuità delle prestazioni in punti, riuscendo a precedere avversarie che, almeno sulla carta, possono contare su organici particolarmente competitivi.

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Lazio, Giordano vede Roma e Inter più attrezzate: Frosinone sorpresa, Napoli delusione

L’ex attaccante ha poi allargato il discorso alle squadre che considera maggiormente attrezzate per affrontare una stagione di vertice.

In questa valutazione entrano soprattutto la Roma di Gasperini e l’Inter, mentre il Frosinone viene indicato come la vera sorpresa del campionato.

LE GERARCHIE DELLA SERIE A – «In generale, le squadre che danno la sensazione di avere una caratura maggiore sono la squadra di Gasperini e l’Inter. In questo momento, la Roma è più sul pezzo e l’Inter può essere un po’ distratta dalla Champions. Il Frosinone, invece, può essere considerata la maggiore sorpresa del campionato. Anche perchè la Lazio ha una storia diversa. La delusione principale? Il Napoli, più della Fiorentina».

Il passaggio sulla Lazio è particolarmente interessante. Per Giordano, il primo posto biancoceleste non può essere considerato una sorpresa paragonabile a quella del Frosinone, anche per il differente peso storico delle due società.

Allo stesso tempo, l’ex bomber distingue tra il rendimento attuale e la qualità complessiva delle squadre. La Lazio sta facendo meglio in termini di punti, ma Roma e Inter gli sembrano ancora particolarmente attrezzate.

Lazio, Giordano sceglie Frattesi e Belahyane: la delusione è Pinamonti

Il giudizio più atteso riguarda però i singoli giocatori biancocelesti. Giordano non ha nascosto le difficoltà nell’individuare un solo protagonista, considerando il contributo offerto da diversi elementi della rosa.

La sua preferenza, tuttavia, ricade su Davide Frattesi, premiato soprattutto per l’incidenza sui risultati. Tra le sorprese viene indicato Reda Belahyane, con riconoscimenti anche per Floriani Mussolini e Noslin.

TOP E FLOP DELLA LAZIO – «Per quanto riguarda i singoli della Lazio, è difficile individuare il migliore di questo avvio. Forse, per i punti che ha portato è giusto dire Frattesi. La sorpresa è stato Belahyane, poi cito Floriani Mussolini, ma anche Noslin mi è piaciuto molto. La delusione? Forse da Pinamonti mi aspettavo di più».

Il riferimento a Frattesi evidenzia quanto conti, nella valutazione di un centrocampista, la capacità di incidere nei momenti importanti.

Per Belahyane, invece, il riconoscimento riguarda soprattutto una crescita che lo ha portato a ritagliarsi un ruolo sempre più significativo nel centrocampo di Gattuso.

Merita attenzione anche la menzione di Floriani Mussolini, reduce dal rinnovo fino al 2031. Il terzino ha sfruttato l’occasione arrivata dopo l’infortunio di Marusic, conquistando spazio e fiducia.

Diverso il discorso per Pinamonti. L’attaccante ha già lasciato il segno in alcune partite, ma Giordano si aspettava un contributo complessivamente maggiore.

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Lazio, le valutazioni di Giordano raccontano la crescita della squadra di Gattuso

Il bilancio dell’ex centravanti offre una fotografia interessante della Lazio dopo undici giornate.

Tra i giocatori maggiormente apprezzati non compaiono soltanto i nomi dai quali ci si attendeva un rendimento importante. Trovano spazio anche elementi che hanno saputo cambiare le gerarchie iniziali.

È il caso di Belahyane e Floriani Mussolini, due calciatori che Gattuso ha valorizzato attraverso un impiego sempre più significativo.

Il giudizio su Pinamonti, invece, lascia aperto un tema importante per il prosieguo della stagione: la Lazio è riuscita a conquistare il primo posto, ma ha ancora margini per ottenere qualcosa in più da alcuni dei suoi protagonisti.

E forse è proprio questo uno degli aspetti più incoraggianti per i biancocelesti. La squadra ha già raccolto risultati straordinari, pur avendo ancora la possibilità di crescere attraverso il rendimento dei singoli.