Zappi (pres.Aia): «Orsato avrà un nuovo ruolo nella classe arbitrale, vi spiego quale»

Zappi, il presidente Aia rilascia alcune dichiarazioni parlando del ruolo che avrà l’ormai ex arbitro: ecco le sue parole espresse a riguardo

In un intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il presidente Aia Zappi si esprime riguardo Orsato fresco uscente dalla squadra arbitrale e rilascia a riguardo sul futuro dell’ex fischietto di Schio queste parole

ORSATO – Svilupperà approcci formativi e metodologie tecniche per favorire la crescita dei talenti arbitrali a disposizione degli organi tecnici. andrà a supportare i nuovi innesti alla Can, in sinergia con Gianluca Rocchi e Maurizio Ciampi, per sostenere la crescita anche a livello internazionale dei migliori prospetti. L’Italia ha già arbitri di elite a livello internazionale, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro a partire dal livello di base