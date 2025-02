Zappa Cagliari: «All’andata abbiamo fatto una buona partita; davanti ai nostri tifosi cercheranno di raccogliere punti»

Zappa Cagliari, le parole del difensore rossoblù in vista della sfida contro la Lazio: «All’andata siamo andati vicino al pari, in casa nostra…»

Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport in vista dell’atteso match contro la Lazio. Di seguito le parole, riportate dall’Unione Sarda.

PAROLE – «All’andata all’Olimpico giocammo una buona partita. Anche quando siamo rimasti in 9 abbiamo sofferto, ma senza subire la Lazio e addirittura negli ultimi minuti, su calcio d’angolo, abbiamo avuto una potenziale occasione per pareggiarla. Purtroppo non siamo riusciti a raccogliere punti, cercheremo allora di farlo lunedì sera alla Domus davanti ai nostri tifosi».