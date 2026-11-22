Preoccupazione per Bruno Galassi dopo lo stop muscolare accusato prima della sfida contro il Milan: attesa per gli esami strumentali

Non arrivano buone notizie per la Lazio Primavera di Francesco Punzi, costretta a fare i conti con un nuovo problema fisico. In occasione della sfida contro il Milan Primavera, terminata con la vittoria per 1-0 dei rossoneri, Bruno Galassi è stato costretto a dare forfait ancora prima del fischio d’inizio. Il classe 2007 ha infatti accusato un problema muscolare durante il riscaldamento, non riuscendo a prendere parte all’incontro disputato allo stadio Mirko Fersini di Formello.

Una notizia poco incoraggiante per lo staff tecnico biancoceleste, che adesso attende gli accertamenti medici per comprendere l’effettiva entità dell’infortunio e stabilire gli eventuali tempi di recupero.

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Il problema muscolare prima di Lazio-Milan Primavera

L’episodio si è verificato nelle fasi immediatamente precedenti alla partita contro il Milan, quando Bruno Galassi ha avvertito un fastidio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo.

L’ex Real Madrid era appena rientrato dagli impegni con la Nazionale Argentina Under 19, ma il ritorno a Formello non è stato accompagnato dalle notizie sperate. Il giocatore ha dovuto rinunciare alla sfida, seguendo dalla panchina la sconfitta dei compagni.

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Galassi attende gli esami strumentali: cosa filtra sulle condizioni

L’attenzione è adesso concentrata sulle condizioni fisiche di Bruno Galassi. Il giovane argentino sarà sottoposto nei prossimi giorni a esami strumentali, fondamentali per individuare la natura del problema muscolare e verificare l’eventuale presenza di una lesione.

Soltanto dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire un percorso di recupero adeguato. Lo staff medico biancoceleste dovrà valutare attentamente la situazione prima di autorizzare il ritorno del calciatore agli allenamenti.

Punzi aspetta il rientro dell’argentino

L’infortunio di Galassi arriva in una giornata già complicata per la Lazio Primavera, uscita sconfitta dal confronto casalingo contro il Milan. A decidere la partita è stata la rete di Angelicchio, che ha permesso alla formazione rossonera di conquistare tre punti preziosi.

Per Francesco Punzi si apre dunque una fase di valutazione, con l’obiettivo di capire quando potrà nuovamente contare sul classe 2007. La priorità resta quella di evitare rischi e consentire al giovane argentino di recuperare completamente. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere l’esito degli esami e avere un quadro più preciso delle sue condizioni.