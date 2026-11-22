Davide Frattesi protagonista contro il Lecce non soltanto per il gol del 3-0: il centrocampista racconta la particolare esultanza dei compagni e annuncia uno scherzo a Pinamonti

La Lazio continua a volare e lo fa anche grazie a un gruppo sempre più unito, capace di alternare prestazioni convincenti e momenti di grande divertimento. Tra i protagonisti del successo per 3-0 contro il Lecce c’è ancora una volta Davide Frattesi, autore della rete che ha definitivamente chiuso la partita dell’Olimpico

Il centrocampista, arrivato nella Capitale dopo l’esperienza all’Inter, ha ritrovato entusiasmo e continuità, diventando una pedina importante nello scacchiere di Gennaro Gattuso. Stavolta, però, a far parlare è stata soprattutto la sua esultanza, trasformata dai compagni in una vera e propria festa collettiva.

Frattesi travolto dai compagni dopo il gol contro il Lecce

Tutto è successo dopo la splendida rete realizzata dal centrocampista biancoceleste, bravo a superare il portiere avversario con un delicato pallonetto. Un gesto tecnico che ha impreziosito la vittoria della Lazio, arrivata grazie anche alla doppietta di Tijjani Noslin.

Subito dopo il gol, Frattesi si è diretto verso la panchina per festeggiare insieme ai compagni. L’entusiasmo generale si è però trasformato in una simpatica resa dei conti: il centrocampista è stato circondato dai giocatori biancocelesti, che lo hanno bersagliato di schiaffetti e colpetti scherzosi.

Una scena che ha divertito i presenti e che testimonia il clima positivo all’interno dello spogliatoio guidato da Gattuso.

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Lazio, Frattesi svela il motivo dell’esultanza

Nel post-partita, intervenuto ai microfoni di DAZN, Davide Frattesi ha spiegato con grande ironia il motivo dell’accoglienza particolarmente movimentata ricevuta dai compagni.

SULL’ESULTANZA – «Perché io nello spogliatoio rompo le palle a tutti, faccio gli scherzi a tutti, quindi quando si possono sfogare, come hanno dimostrato oggi e purtroppo fanno queste cose. Mi fa male la testa, i capelli, il fianco… M’hanno ammazzato di botte».

La vicenda, però, potrebbe non essere finita. Frattesi ha infatti annunciato di voler individuare tutti i responsabili della particolare esultanza, promettendo di ricambiare gli scherzi ricevuti. Nel mirino del centrocampista è finito soprattutto Andrea Pinamonti, indicato come uno dei principali protagonisti della festa. «Innanzitutto ho visto Pinamonti, che prenderà un grosso scherzo, uno veramente grosso. Poi adesso rivedrò il video e piano piano li pizzicherò tutti. Non ti preoccupare».

Parole pronunciate con tono scherzoso, che raccontano un aspetto interessante dello spogliatoio biancoceleste. Il centrocampista ha intenzione di rivedere le immagini della partita, ma questa volta non per analizzare movimenti tattici o occasioni da gol: l’obiettivo è riconoscere chi ha partecipato maggiormente ai festeggiamenti.

Al di là dell’episodio divertente, quanto accaduto all’Olimpico rappresenta un’ulteriore testimonianza del momento attraversato dalla Lazio. La formazione di Gennaro Gattuso ha conquistato la decima vittoria nelle prime dodici giornate, confermandosi in testa alla classifica con 32 punti.