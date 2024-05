Zaccagni e lo sfogo in Monza Lazio, Tudor chiude il caso! L’annuncio del mister. Le parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Igor Tudor ha parlato della sostituzione di Zaccagni durante Monza-Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Non c’è niente. Io guardo come voi tutti i giorni la televisione, il calcio lo guardiamo tutti. Non c’è una gara dove quando uno cambia i giocatori non sono scontenti. Sono cose di calcio. Bisogna stare nei limiti comportamentali ma niente di esagerato».