Torino Lazio, lo stadio “Olimpico Grande Torino” si tingerà di biancoceleste: infatti sono attesi circa 2.200 tifosi attesi per il match della 13a giornata di Serie A

Il primato in classifica accende la febbre biancoceleste e trasforma ogni trasferta in una vera e propria prova d’amore collettiva. La Lazio guidata da Gennaro Gattuso si prepara a scendere in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino sapendo di poter contare, ancora una volta, su una spinta ambientale straordinaria.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, saranno circa 2.200 i sostenitori pronti a raggiungere il capoluogo piemontese per accompagnare la capolista in un’altra tappa fondamentale del proprio cammino stagionale.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Tifosi Lazio inarrestabili: settori esauriti e corsa agli ultimi tagliandi a Torino

La risposta del popolo biancoceleste all’apertura della prevendita è stata immediata e travolgente. I 1.489 tagliandi inizialmente destinati al settore ospiti dell’impianto granata sono andati infatti letteralmente a ruba in pochissimi minuti. Una richiesta talmente imponente da spingere la società di casa ad ampliare la capienza riservata ai sostenitori della Lazio, aprendo ulteriori spicchi nei Distinti Laterali Sud e nella Tribuna Laterale Sud.

Anche questi settori aggiuntivi sono stati immediatamente presi d’assalto, lasciando ormai meno di 250 biglietti disponibili a ridosso dell’incontro.

Il paradosso dello stadio Olimpico e la forza della Lazio lontano da Roma

Questo entusiasmo straripante lontano dalla Capitale fa da contraltare a una situazione casalinga ancora in fase di graduale risalita. Nell’ultima sfida giocata allo stadio Olimpico contro il Lecce, infatti, sugli spalti si sono registrati 13.260 spettatori: un dato comunque in leggero aumento rispetto alle precedenti uscite interne, reso ancora più significativo dall’assenza dei gruppi organizzati.

È però lontano da Roma che la squadra di Gattuso riesce a sprigionare tutta la passione della propria gente, trasformando gli stadi avversari in autentici fortini biancocelesti.

I numeri dell’esodo della Lazio: da Sassuolo a Torino, una marcia senza sosta

La trasferta piemontese rappresenta soltanto l’ultimo capitolo di una costante dimostrazione di fedeltà. Dall’inizio del campionato, i tifosi della Lazio hanno fatto registrare presenze massicce ovunque fosse consentito: 3.500 sostenitori a Bologna, 2.400 a Udine, 1.000 a Venezia e 2.099 nella precedente sfida contro la Juventus, fino al picco stagionale toccato a Sassuolo con circa 10.000 laziali sugli spalti.

L’unica eccezione resta la gara contro il Napoli, condizionata dal divieto di trasferta imposto ai residenti nella regione. Ora lo sguardo è tutto rivolto a Torino, dove un’altra marea biancoceleste è pronta a spingere Gattuso e i suoi ragazzi verso un nuovo traguardo.