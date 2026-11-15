Del Nero: «Ho passato momenti molto duri. Alla Lazio mi sono trascinato un problema al tallone. Gli infortuni fanno parte del gioco»

L’ex Lazio Simone Del Nero ha raccontato in un’intervista le difficoltà attraversate in passato. Le sue parole

Gli infortuni rappresentano una delle pagine più difficili della carriera di un calciatore e Simone Del Nero ha raccontato senza filtri la propria esperienza ai microfoni di Sportissimo. L’ex giocatore della Lazio ha ripercorso soprattutto il periodo vissuto nella Capitale, quando un problema al tallone condizionò pesantemente la sua quotidianità e il suo rendimento.

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Ex Lazio, Del Nero e il problema al tallone

«Gli infortuni fanno purtroppo parte della carriera, ma senza quei problemi la mia storia avrebbe potuto essere molto diversa. Alla Lazio ho convissuto con un dolore al tallone davvero pesante: dopo due ore di allenamento arrivavo a non riuscire nemmeno ad appoggiare il piede per diversi giorni.

Provavo a trovare sollievo anche con bagni nell’acqua ghiacciata. In alcuni momenti il dolore era talmente forte che avrei rinunciato a qualsiasi cosa pur di stare meglio».

Del Nero e il peso delle critiche

Del Nero ha poi spiegato quanto siano state difficili anche le reazioni dell’ambiente: «A volte basta un errore per sentire immediatamente i fischi, senza che nessuno sappia cosa ci sia dietro. Personalmente quelle critiche mi hanno fatto soffrire persino più degli stessi problemi fisici».

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Del Nero e il rimpianto della Nazionale

Infine, il rimpianto per una carriera che avrebbe potuto avere sviluppi differenti: «Nel 2004 sono stato titolare nell’Europeo Under 21 vinto insieme a giocatori come Amelia, Barzagli, De Rossi e Gilardino. Penso che, senza tutti quegli infortuni e con una gestione diversa di alcuni momenti, avrei potuto arrivare anch’io a Berlino con loro».